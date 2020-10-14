Лідер збірної Іспанії та "Реала" Серхіо Рамос, який провів всю свою кар'єру у Іспанії, може змінити іспанську прописку. Перемовин щодо нового контракту захисника поки не було, а "вершкові" вже мають пропозиції від ПСЖ та "Ювентуса".

Контракт капітана "Реала" розрахований із клубом до літа 2021 року. Мадридський клуб не поспішає вести перемовини з лідером команди щодо підписання нової угоди. Про це розповіли експерти після матчу Україна – Іспанія, повідомляє El Chiringuito.

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"Реал" навіть не намагався домовитись з Рамосом про новий контракт. Захисник має прийняти остаточне рішення щодо свого майбутнього у футболі до 1 січня.

За пів року до того, як контракт Рамоса закінчиться (з 1 січня він зможе вести переговори з іншим клубом про свій трансфер), боси "вершкових" вже мають пропозиції від ПСЖ та "Ювентуса". До слова, за останніх виступає колишній одноклубник Рамоса Кріштіану Роналду.

Información de @JuanfeSanzPerez



"No ha habido NI UN SOLO CONTACTO del Real MADRID con Sergio RAMOS" #ElChiringuitoDeMega pic.twitter.com/jo8Avwe1Xp — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 13, 2020

Кар'єра Рамоса у "Реалі"