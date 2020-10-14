15 років у "Реалі": лідер клубу Рамос може стати одноклубником Роналду
Лідер збірної Іспанії та "Реала" Серхіо Рамос, який провів всю свою кар'єру у Іспанії, може змінити іспанську прописку. Перемовин щодо нового контракту захисника поки не було, а "вершкові" вже мають пропозиції від ПСЖ та "Ювентуса".
Контракт капітана "Реала" розрахований із клубом до літа 2021 року. Мадридський клуб не поспішає вести перемовини з лідером команди щодо підписання нової угоди. Про це розповіли експерти після матчу Україна – Іспанія, повідомляє El Chiringuito.
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"Реал" навіть не намагався домовитись з Рамосом про новий контракт. Захисник має прийняти остаточне рішення щодо свого майбутнього у футболі до 1 січня.
За пів року до того, як контракт Рамоса закінчиться (з 1 січня він зможе вести переговори з іншим клубом про свій трансфер), боси "вершкових" вже мають пропозиції від ПСЖ та "Ювентуса". До слова, за останніх виступає колишній одноклубник Рамоса Кріштіану Роналду.
Кар'єра Рамоса у "Реалі"
- У 2005 році Серхіо Рамос підписав контракт з "Реалом" та майже відразу став гравцем основи. У 2008 році входив до розширеного списку претендентів на отримання "Золотого м'яча" найкращого футболіста Європи. Того ж року ввійшов до символічних збірних найкращих футболістів Європи та світу відповідно за версіями УЄФА та ФІФА.
- Іспанець забивав у півфіналі та фіналі Клубного чемпіонату світу 2014 року в Марокко, де "Реал" виграв турнір, а Рамос визнаний найкращим футболістом турніру. До слова, іспанський захисник 4 рази ставав з клубом переможцем цього турніру.
- Влітку 2015 року Рамос став капітаном "вершкових".
- У складі "Реалу" став 5-разовим чемпіоном Іспанії, двічі підіймав над головою Кубок країни та ще 4 рази Суперкубок Іспанії.
- На міжнародному рівні Рамос 4 рази перемагав у Лізі чемпіонів та тричі у Суперкубку УЄФА.
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