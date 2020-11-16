Капітан "Реал" Серхіо Рамос може змінити іспанську прописку на французьку. У послугах лідера "вершкових" серйозно зацікавлений ПСЖ, який готовий запропонувати захиснику щедрий контракт.

Контракт капітана "Реала" розрахований із клубом до літа 2021 року. Чи може скористатись керівництво ПСЖ, яке хоче підсилити свій склад. Про це повідомляє видання AS.

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Трансфер Рамоса

Рамос та боси мадридської команди поки не можуть дійти до спільного рішення щодо нової угоди захисника "королівського клубу". "Реал" вже запропонував капітану 2-річний контракт, але зі скороченням зарплати на 20%. Футболіст не хоче йти на такі умови і взагалі воліє підписати 3-річну угоду.

Захисник має прийняти остаточне рішення щодо свого майбутнього у Мадриді вже до 1 січня. За пів року до того, як контракт Серхіо закінчиться (з 1 січня він зможе вести переговори з іншим клубом про свій трансфер).

Клуб з Парижа готовий запропонувати іспанцю 3-річний контракт із зарплатою у 16,8 мільйона за сезон. Також боси ПСЖ готові доповнити контракт Серхіо опцією бонусної системи.

Одним з конкурентів на трансфер захисника є інший італійський клуб "Ювентус", за який виступає колишній одноклубник Рамоса Кріштіану Роналду. Туринці начебто вже теж вийшли з пропозицією на клуб з Мадрида.

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