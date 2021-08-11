Помер легендарний хокеїст Тоні Еспозіто

Рак забрав життя легендарного хокеїста Тоні Еспозіто. Колишньому голкіперу збірної Канади було 78 років.

Хокейний світ втратив ще одну зірку. Причиною смерті учасника Суперсерії 1972 року Тоні Еспозіто став рак підшлункової залози.

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Що відомо про Тоні Еспозіто

23 квітня легенда хокею відсвяткував свій 78-й день народження. Голкіпер виступав в найкращій лізі світу НХЛ із далекого 1968 року. Більшу частину своєї кар'єри віддав Чикаго Блекхокс, за який виступав протягом 15 сезонів. Грав за збірні Канади та США.

У наступні роки Тоні тричі обирали найкращим воротарем ліги (трофей Везіни). Загалом провів 931 поєдинок у НХЛ, включаючи 45 ігор плей-офф Кубка Стенлі.

Свою успішну кар'єру завершив у 1984 році. А вже через чотири роки у 1988 році увійшов у Зал слави хокею. Еспозіто входить у топ-10 найкращих голкіперів за кількістю перемог в історії НХЛ.