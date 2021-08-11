Хокейний світ втратив ще одну зірку. Причиною смерті учасника Суперсерії 1972 року Тоні Еспозіто став рак підшлункової залози.

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Що відомо про Тоні Еспозіто

23 квітня легенда хокею відсвяткував свій 78-й день народження. Голкіпер виступав в найкращій лізі світу НХЛ із далекого 1968 року. Більшу частину своєї кар'єри віддав Чикаго Блекхокс, за який виступав протягом 15 сезонів. Грав за збірні Канади та США.

У наступні роки Тоні тричі обирали найкращим воротарем ліги (трофей Везіни). Загалом провів 931 поєдинок у НХЛ, включаючи 45 ігор плей-офф Кубка Стенлі.

Свою успішну кар'єру завершив у 1984 році. А вже через чотири роки у 1988 році увійшов у Зал слави хокею. Еспозіто входить у топ-10 найкращих голкіперів за кількістю перемог в історії НХЛ.