Трагедія трапилася на півдні Лісабона неподалік від сімейного маєтку Баллак. Син футболіста їхав по нерівній поверхні, і в якийсь момент квадроцикл покотився назад і впав зверху на Еміліо.

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Пожежники і поліцейські швидко приїхали на місце події, але не встигли нічим йому допомогти. Після інциденту, який призвів до цього нещастя, допомогу Міхаелю і його сім'ї надавали психологи.

Еміліо Баллак – один з трьох синів колишнього гравця Челсі і Баварії. Міхаель був одружений на Сімоне Ламбо, яка довгий час була з ним у цивільному шлюбі.

Що відомо про футболіста Баллака

Баллак вперше заявив про себе в леверкузенському Баєрі, що дозволило йому перейти в Баварію. Після чотирьох років в мюнхенському клубі Міхаель перейшов у Челсі, а потім повернувся в Баєр, де і закінчив кар'єру.