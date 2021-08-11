Хоккейный мир потерял еще одну звезду. Причиной смерти участника Суперсерии 1972 года Тони Эспозито стал рак поджелудочной железы.

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Что известно о Тони Эспозито

23 апреля легенда хоккея отпраздновал свой 78-й день рождения. Голкипер выступал в лучшей лиге мира НХЛ из далекого 1968 года. Большую часть своей карьеры отдал Чикаго Блэкхокс, за который выступал на протяжении 15 сезонов. Играл за сборные Канады и США.

В последующие годы Тони трижды избирали лучшим вратарем лиги (трофей везений). В общем провел 931 поединок в НХЛ, включая 45 игр плей-офф Кубка Стэнли.

Свою успешную карьеру завершил в 1984 году. А уже через четыре года в 1988 году вошел в Зал славы хоккея. Эспозито входит в топ-10 лучших голкиперов по количеству побед в истории НХЛ.