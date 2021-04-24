Український боєць ММА Побережець програв нокаутом у чемпіонському бою: відео

23 квітня в Білорусі пройшов вечір змішаних єдиноборств ліги ACA 122. У головному поєдинку вечора за титул ACA у важкій вазі український боєць Дмитро Побережець (26-6, 19 КО) програв Тоні Джонсону (15-5-1, 8 КО).
Американець володів солідною перевагою в поєдинку, а в другому раунді Побережець отримав розсічення, однак продовжував боротьбу.
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У третій п'ятихвилинці Джонсон знову перевів поєдинок в партер, де серією потужних ударів довів справу до технічного нокауту – рефері вирішив зупинити сутичку.
Відео нокауту в бою Тоні Джонсон – Дмитро Побережець
Інші результати
- Українець Дмитро Парубченко (15-2, 6 КО) одноголосним рішенням суддів переміг болгарина Тихомира Благовестова (6-2).
- Димитрій Мікуца (11-5, 7 КО) переміг технічним нокаутом поляка Кароля Зелінські (18-10, 11 КО).