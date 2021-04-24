Український боєць ММА Побережець програв нокаутом у чемпіонському бою: відео

23 квітня в Білорусі пройшов вечір змішаних єдиноборств ліги ACA 122. У головному поєдинку вечора за титул ACA у важкій вазі український боєць Дмитро Побережець (26-6, 19 КО) програв Тоні Джонсону (15-5-1, 8 КО).

Американець володів солідною перевагою в поєдинку, а в другому раунді Побережець отримав розсічення, однак продовжував боротьбу.

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У третій п'ятихвилинці Джонсон знову перевів поєдинок в партер, де серією потужних ударів довів справу до технічного нокауту – рефері вирішив зупинити сутичку.

Відео нокауту в бою Тоні Джонсон – Дмитро Побережець

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