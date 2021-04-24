Американец владел солидным преимуществом в поединке, а во втором раунде Побережец получил рассечение, однако продолжал борьбу.
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В третьей пятиминутке Джонсон снова перевел поединок в партер, где серией мощных ударов довел дело до технического нокаута – рефери решил остановить схватку.
Видео нокаута в бою Тони Джонсон – Дмитрий Побережец
Другие результаты
- Украинец Дмитрий Парубченко (15-2, 6 КО) единогласным решением судей победил болгарина Тихомира Благовестова (6-2).
- Димитрий Микуца (11-5, 7 КО) победил техническим нокаутом поляка Кароля Зелински (18-10, 11 КО).