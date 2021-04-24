Американець володів солідною перевагою в поєдинку, а в другому раунді Побережець отримав розсічення, однак продовжував боротьбу.

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У третій п'ятихвилинці Джонсон знову перевів поєдинок в партер, де серією потужних ударів довів справу до технічного нокауту – рефері вирішив зупинити сутичку.

Відео нокауту в бою Тоні Джонсон – Дмитро Побережець

Інші результати

  • Українець Дмитро Парубченко (15-2, 6 КО) одноголосним рішенням суддів переміг болгарина Тихомира Благовестова (6-2).
  • Димитрій Мікуца (11-5, 7 КО) переміг технічним нокаутом поляка Кароля Зелінські (18-10, 11 КО).