Чекають на диво: ексгравець збірної Бельгії назвав проблему Яремчука у Брюгге

У середу, 15 лютого, Брюгге проведе свій перший поєдинок в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Суперником бельгійського клубу буде Бенфіка.

Колишній футболіст збірної Бельгії Томас Шатель прокоментував готовність клубу Романа Яремчука до першого матчу плей-офф проти "орлів". Майбутня зустріч буде особливою для українського форварда Брюгге, який зустрінеться проти колишньої команди.

Цікаво "Було б у нас 16 мільйонів": суперник тонко висміяв Брюгге через викинуті гроші за Яремчука

Шатель: Яремчук має ментальну проблему

Яремчук виступав за Бенфіку із кінця липня 2021-го по кінець серпня 2022-го років. Покинув португальський клуб заради повернення у Бельгію, де вже раніше грав за Гент.

Шатель зауважив, що з кожним матчем бачить у грі Брюгге прогрес, але команді доведеться пройти ще дуже довгий шлях, аби показувати ту гру, яку звикли бачити їх уболівальники. Колишній бельгійський футболіст не вірить у те, що Брюгге пройде Бенфіку на шляху до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

"У матчі проти Юніона Брюгге вже мав кращий вигляд, ніж із Антверпеном. Команда поступово додає, проте їй ще доведеться пройти довгий шлях, щоб повернутися до колишньої форми. Я не думаю, що Брюгге пройде Бенфіку, тому що вони не створюють достатньо небезпеки", – сказав Шатель.

Відзначимо, що у чемпіонаті Бельгії Брюгге йде на 4-му місці, маючи у своєму активі після 25 турів 42 бали. Відставання від бронзової позиції складає 8 очків.

"Український нападник не поводиться впевнено"

Також Шатель назвав головну причину поганих виступів Яремчука у бельгійському клубі.

Яремчук має ментальну проблему. Український нападник не поводиться впевнено. Що робитиме Паркер? Чи зможе зіграти Жутгла після двох тижнів відсутності? Має статися диво,

– додав Шатель.

Перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Брюгге зіграє вдома проти Бенфіки. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

Раніше гру українця розкритикував колишній футболіст бельгійської збірної Марк Дегріз.

Невдале повернення у Бельгію: головне про виступи Яремчука у Брюгге