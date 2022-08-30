Яремчук повернувся до Бельгії
Перейшов із португальської Бенфіки у бельгійський Брюгге. Його контракт з бельгійською командою розрахований на 4 роки.
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За інформацією ЗМІ, за трансфер Яремчука клуб із Брюсселя заплатив 16 мільйонів євро, ще три мільйони євро передбачені у формі бонусних виплат. Це робить нападника найдорожчим придбанням в історії Брюгге.
Брюгге заплатив за перехід Яремчука значно менше клаусули, вказаної у його контракті з Бенфікою – вона складала 100 мільйонів євро. Попри це, він став найдорожчим футболістом в історії чемпіонату Бельгії, побивши рекорд центрального захисника Зіньйо Вангейсдена, за якого Стандард заплатив 11.7 мільйонів євро.
У Брюгге Яремчук буде другим українським футболістом. Крім нього, там грає захисник Едуард Соболь.
Що відомо про футболіста
- Влітку 2021-го він підписав контракт з Бенфікою після чотирьох сезонів у складі іншої бельгійської команди – Гента, у складі якої забив 61 гол у 152 матчах.
- Яремчук зіграв у футболці "орлів" 47 матчів в усіх турнірах, де забив дев'ять м'ячів.
- Брюгге – чинний чемпіон Бельгії. Новий сезон брюссельська команда розпочала з 13 очок у шести матчах ліги та перемоги у Суперкубку Бельгії.
- Також Брюгге потрапив до групового етапу Ліги чемпіонів. Брюссельці зіграють у групі В з Порту, Атлетико та Байєром.