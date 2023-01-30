Вже вісім матчів Роман Яремчук "мовчить". Востаннє український форвард Брюгге забивав ще 19 жовтня 2022 року у матчі проти Сент-Трюйдена (3:0). Такий трансфер нападника викликає обурення у фанатів бельгійського клубу.

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Леє: Якби ми мали 16 мільйонів євро, ми могли б купити 16 гравців

Адже клуб заплатив за перехід Яремчука цілих 16 мільйонів євро. А трансфер наразі не виправдав себе навіть на 1 мільйон євро. Роман не робить і половини того, чого від нього очікують у команді. Навіть зміна тренера не допомогла Роману.

У матчі проти Зюлте-Варегем Яремчук відіграв 58 хвилин та знову промовчав. На щастя, Брюгге навіть без голів українського форварда переграло на виїзді аутсайдера Про-ліги Бельгії з рахунком 1:2. Відзначимо, що з 85-ї хвилини Брюгге грало у більшості через вилучення гравця суперника Борхи Лопеса.

Після поєдинку головний наставник суперника Брюгге Мбайє Леє прокоментував кадрові проблеми команди, які він не в змозі вирішити через брак коштів. Тренер тонко потролив Брюгге, який виклав за Яремчука 16 мільйонів євро.

Я хотів би іншого воротаря, захисника, форварда, я все ще хочу багато чого. Але ми також маємо дивитися на наші бюджети. Тільки подивіться на Transfermarkt і ціни в Брюгге. Якби ми мали 16 мільйонів євро, ми могли б купити 16 гравців,

– сказав тренер Зюлте-Варегем.

Нагадаємо, що український форвард перейшов у Брюгге влітку 2022 року, коли не зміг закріпитись у португальській Бенфіці. За бельгійську команду Яремчук вже відіграв 22 матчі, у яких забив лише 2 голи та 3 асисти. Його повернення у Бельгію стало не таке результативне, як цього усі очікували.

Відзначимо, що з 2017-го по 2021-й роки Яремчук вже грав у Бельгії. Роман показував класну гру за Гент, після чого зумів зацікавити лісабонський клуб. Але тоді гра нападника збірної України була куди привабливіша.

Брюгге після 23 турів йде на четвертій позиції, маючи у своєму активі 40 очок. До третього місця, яке посідає Антверпен, відставання у 6 балів.

До слова. Яремчука має контракт із Брюгге до кінця червня 2026 року.