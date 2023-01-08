Цими вихідними у чемпіонаті Бельгії проходять поєдинки 19 туру. Для нового тренера Брюгге Скотта Паркера матч був дебютним, але і суперник виявився серйозним – лідер турнірної таблиці Генк, пише 24 канал.

До теми Шанс для Яремчука: тренера Брюгге звільнили після героїчного виходу в плей-офф ЛЧ

Англієць змінив на посту Карла Хуфкенса, який не дуже довіряв українцям Роману Яремчуку та Едуарду Соболю. Втім і на цей поєдинок наші співвітчизники залишились в запасі.

У першому таймі команди обмінялись голами, а в середині другої половини на заміну вийшов Яремчук. Брюгге пропустив на 67 хвилині, а вже на 75-ій українець отримав суперможливість відновити паритет.

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Рітс вивів Романа на ударну позицію, адже після прострілу від партнера перед Яремчуком був вільний кут воріт Генка. Втім удар нападника виявився неточним і він змарнував стовідсотковий момент.

Відео промаху Яремчука:

У підсумку гості пропустили ще раз та навіть заробили вилучення. "Чорно-сині" не можуть виграти вже четвертий матч поспіль у чемпіонаті і залишаються на 4-ій сходинці. До лідера Генка вже аж 15 очок.