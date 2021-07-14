Картонні ліжка та пластикові матраци: у Токіо відкрили Олімпійське селище – фото

У японському Токіо запрацювало Олімпійське селище. Церемонія його відкриття не проводилася через коронавірусні обмеження. В селищі одночасно будуть проживати 18 тисяч спортсменів, тренерів та обслуговуючий персонал команд.

Унікальність олімпійського селища

Домівки для учасників Ігор розташовані на березі Токійської затоки. Загальна площа становить близько 44 гектарів.

Дивіться також Представлено форму збірної України на Олімпійські ігри в Токіо

Олімпійське селище включає 21 будівлю. Для проживання атлетам надано понад 3,6 тисяч кімнат.

Як відомо, ліжка в кімнатах спортсменів зроблені з картону, а матраци – з пластика. Усі вони придатні для подальшої переробки. Такі ліжка здатні витримати вагу до 200 кілограм.



Картонні ліжка та пластикові матраци / Фото: НОК України

Відповідно до нових протоколів, розроблених оргкомітетом Ігор у Токіо, спортсмени будуть приїжджати в селище не раніше, ніж за 5 днів до початку своїх змагань, й від’їжджати протягом 2 діб після завершення виступів.

Для запобігання поширенню коронавірусу на території Олімпійського селища цілодобово працюватиме окремий медичний блок. Атлети щодня здаватимуть тести, протягом усього часу перебування в Токіо носитимуть маски та дотримуватимуться всіх встановлених правил безпеки.

Україна на Олімпіаді-2020