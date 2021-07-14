Унікальність олімпійського селища

Домівки для учасників Ігор розташовані на березі Токійської затоки. Загальна площа становить близько 44 гектарів.

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Олімпійське селище включає 21 будівлю. Для проживання атлетам надано понад 3,6 тисяч кімнат.

Як відомо, ліжка в кімнатах спортсменів зроблені з картону, а матраци – з пластика. Усі вони придатні для подальшої переробки. Такі ліжка здатні витримати вагу до 200 кілограм.



Картонні ліжка та пластикові матраци / Фото: НОК України

Відповідно до нових протоколів, розроблених оргкомітетом Ігор у Токіо, спортсмени будуть приїжджати в селище не раніше, ніж за 5 днів до початку своїх змагань, й від’їжджати протягом 2 діб після завершення виступів.

Для запобігання поширенню коронавірусу на території Олімпійського селища цілодобово працюватиме окремий медичний блок. Атлети щодня здаватимуть тести, протягом усього часу перебування в Токіо носитимуть маски та дотримуватимуться всіх встановлених правил безпеки.

Україна на Олімпіаді-2020