Уникальность олимпийской деревни

Дома для участников Игр расположены на берегу Токийского залива. Общая площадь составляет около 44 гектаров.

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Олимпийская деревня включает 21 здание. Для проживания атлетам предоставлено более 3,6 тыс. комнат.

Как известно, кровати в комнатах спортсменов сделаны из картона, а матрасы – из пластика. Все они пригодны для дальнейшей переработки. Такие кровати способны выдержать вес до 200 килограмм.



Картонные кровати и пластиковые матрасы / Фото: НОК Украины

В соответствии с новыми протоколами, разработанными оргкомитетом Игр в Токио, спортсмены будут приезжать в поселок не ранее, чем за 5 дней до начала своих соревнований, и уезжать в течение 2 суток после завершения выступлений.

Для предотвращения распространения коронавируса на территории Олимпийской деревни круглосуточно будет работать отдельный медицинский блок. Атлеты ежедневно будут сдавать тесты, в течение всего времени пребывания в Токио носить маски и придерживаться всех установленных правил безопасности.

Украина на Олимпиаде-2020