Точно не Україна: промоутер Джошуа назвав можливе місце проведення реваншу з Усиком
Джерело:Boxingnews 24
Промоутер Ентоні Джошуа Едді Хірн висловився про майбутній поєдинок британця проти Олександра Усика. Він назвав можливе місце проведення бою.
Розглядають країни Середнього Сходу
Хірн наголосив на тому, що все ж таки українець зустрінеться спершу з Джошуа. Оскільки WBC зобов'язала Тайсона Ф'юрі битися з офіційним претендентом.
Варте уваги Ф'юрі назвав несподіваний результат реваншу Усик – Джошуа
Те, що WBC санкціонувала бій Ф'юрі – Вайт, поклало край чуткам про те, що Джошуа відійде убік і дасть провести поєдинок Усик – Ф'юрі,
– наголосив промоутер.
Едді Хірн зазначив, що отримує пропозиції від країн Середнього Сходу.
"Шукаємо місце, де має відбутися реванш Усик – Джошуа. Наразі проходять зустрічі в Саудівській Аравії та інших країнах Середнього Сходу, щоб отримати найвигідніші умови", – додав Хірн.
Усик відібрав чемпіонські пояси в Джошуа
- Олександр Усик 25 вересня на стадіоні "Тоттенхем" в Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав чемпіонські титули у британця.
- Після бою Джошуа вирішив активував опцію про реванш.
- Раніше Усик заявляв, що бій може відбутися вже на весні 2022-го.
- Проте нещодавно боксер спростував цю інформацію та зазначив, що наразі вони з Джошуа не близькі до реваншу.