Колишній носій синьо-жовтих стрічок вчергове продемонстрував своє обличчя. Асоціація футболу України повідомила, що Анатолій Тимощук подав апеляцію до Спортивного арбітражного суду на її рішення про покарання.

З початку повномасштабного вторгнення колишній капітан збірної України з футболу, який живе та працює "запорєбріком", досить довгий час мовчав про події в Україні. Пізніше ж він у найкращих традиціях пропагандистів заявив, що "не все так однозначно" та "ми адін народ".

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Пішов у відкриту конфронтацію з Україною

За таку позицію контрольно-дисциплінарний комітет УАФ, аргументуючи це поведінкою, яка шкодить репутації футболу та самій асоціації, заборонив Анатолію Тимощуку довічно здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом, на території України. Його позбавили всіх титулів у чемпіонаті, Кубку та Суперкубку України, а також рекомендували позбавити його тренерської ліцензії Pro-UEFA.

У працівника Зеніту тоді вистачило нахабства подати апеляцію на це рішення. Але апеляційний комітет УАФ залишив без змін рішення КДК.

Тепер стало відомо, що вже у провадженні CAS знаходиться справа щодо оскарження Анатолієм Тимощуком рішення органів здійснення футбольного правосуддя УАФ. Українська асоціація футболу заявила, що працює над підготовкою позиції в даній справі. Дату засідання Спортивного арбітражного суду із цього питання буде встановлено окремо.

Зазначимо, що батько Анатолія Тимощука з початку повномасштабної війни записався до територіальної оборони та повністю тримає сина в курсі всіх подій, але той виявився зрадником, то ж дуже влучно охарактеризував його ексгравець збірної України Олександр Алієв.

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Попри те, що він на родився в Росії, в Алієва виявилося набагато більше українського, ніж в уродженця Волині, який шукає шляхи до цивілізованого світу та хоче взяти румунське громадянство, щоб вийти з-під санкцій України.