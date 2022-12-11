Колишній футболіст перервав своє мовчання та вперше виклав свою думку після 24 лютого. Анатолій Тимощук шокував своєю заявою усіх українців. Схоже, що ексопорник збірної України передивився пропагандистських програм Соловйова та Скабєєвої, повідомляє 24 канал із посиланням на росЗМІ.

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Відчується стиль пропаганди

Тимощук розповів про війну в Україні у їх же стилі, як говорять на Росії. Ексфутболіст запевнив, що Зеніт – це його рідний дім, звідки він не збирається їхати. Анатолій продовжує годувати країну-агресора, а за його кошти буду продовжувати вбивати мирних українців.

Зрадник запевнив, що між українськими та російськими народами немає різниці. Хоча назвати росіян "народом" навіть не повертається язик, це просто велике стадо, яке живе у колонії під владою божевільного Владіміра Путіна.

"Я живу тут багато років, мої діти ходять тут до школи. Не бачу різниці між народами України та Росії. У нас однакові мислення та менталітет. Зеніт – мій дім, не планую нікуди їхати. Люди завжди будуть говорити і погане, і добре", – сказав помічник тренера у російському клубі.

Тимощук відповів людям, які критикують за його життя на Росії. Анатолій запхав своїх п'ять копійок, попросивши пригадати усіх його матчі за збірну України та користь, яку він приніс синьо-жовтій команді.

А ті, хто говорить, який я поганий, нехай згадають, скільки матчів я зіграв за збірну України і скільки користі їй приніс. Те, що я мовчу про "СВО", не говорить про те, що я підтримую її або ні. У кожного є своя позиція, моя в тому, що не все так однозначно, тому я стараюсь про це не говорити,

– додав Тимощук.

Цікаво, що у вересні Тимощук зіграв за команду легенд Зеніта проти Спартака.

Тимощук – "українець" із російським серцем