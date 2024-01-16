Скандальний Тимощук допоміг пасинку уникнути мобілізації в Росії: дивні подробиці життя зрадника

Зрадник України не готовий засудити війну, яку його улюблена Росія розв'язала проти його Батьківщини. При цьому асистент тренера Зєніта допомагає сину своєї дружини уникнути армії.

Багато українських спортсменів об'єдналися задля допомоги своїй Батьківщині з початком повномасштабної війни з Росією. На жаль, зворотні.

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Екскапітан збірної України Анатолія Тимощука можна назвати головним зрадником у спорті. З 2017 року уродженець Волині живе і працює в Росії, а війну в Україні ігнорує.

Важливим фактором для такої позиції Тимощука є його нова дружина Анастасія Клімова. У неї є двоє дітей, в тому числі і 22-річний син Тимофій. Як розповіла колишня супруга Анатолія Надія Навроцька, ексфутболіст допомагає хлопцю уникнути мобілізації.

Йому в Росії платять величезну зарплату за незрозумілу роботу. Чому багато платять? Питання логічне. Тому що він потрібен Росії. Він там живе з жінкою, яка старша за нього і яка має двоє вже повнолітніх дітей. До речі, хлопця, якому більше 20 років, Анатолій відмазує від армії,

– каже Надія.

Відзначимо, що ексдружина Тимощука нині живе у Німеччині та виховує двох доньок-близнючок від Анатолія. Той своєю чергою проміняв її на Росію, де є у відносинах із місцевою моделлю Анастасією Клімовою.

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При цьому сама Надія судиться з колишнім футболістом через аліменти, від сплати яких Анатолій ухиляється. Надія також розповідала, що нова дружина Тимощука виконувала завдання з вербування гравця спецслужбами Росії.

Ігрова кар'єра Анатолія Тимощука