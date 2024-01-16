Многие украинские спортсмены объединились для помощи своей Родине с началом полномасштабной войны с Россией. К сожалению, есть обратные примеры.

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Экскапитан сборной Украины Анатолия Тимощука можно назвать главным предателем в спорте. С 2017 уроженец Волыни живет и работает в России, а войну в Украине игнорирует.

Важным фактором для такой позиции Тимощука его новая жена Анастасия Климова. У нее двое детей, в том числе и 22-летний сын Тимофей. Как рассказала бывшая супруга Анатолия Надежда Навроцкая, эксфутболист помогает парню избежать мобилизации.

Ему в России платят огромную зарплату за непонятную работу. Почему много платят? Вопрос логичный. Потому что он нужен России. Он там живет с женщиной, которая старше его и имеет двое уже совершеннолетних детей. Кстати, парня, которому больше 20 лет, Анатолий отмазывает от армии,

– говорит Надежда.

Отметим, что эксдружина Тимощука сейчас живет в Германии и воспитывает двух дочерей-близнецов от Анатолия. Тот в свою очередь променял ее на Россию, где находится в отношениях с местной моделью Анастасией Климовой.

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При этом сама Надежда судится с бывшим футболистом из-за алиментов, от уплаты которых Анатолий уклоняется. Надежда также рассказывала, что новая жена Тимощука выполняла задания по вербовке игрока спецслужбами России.

Игровая карьера Анатолия Тимощука