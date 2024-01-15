З початком повномасштабної війни з Росією чимало укранських спортсменів об'єдналися задля допомоги своїй Батьківщині. Втім і з цього правила є винятки.

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Повія переманила на бік Росії

Найбільш яскрава постать серед зрадників України – екскапітан Анатолій Тимощук. З 2017 року уродженець Луцька живе і рацювє в Росії, а війну в Україні ігнорує.

Одинии з факторів для Тимощука залишатися в Росії є гроші та його нова дружина Анастасія. Колишня супруга Анатолія Надія Навроцька розповіла, як та для чого окупанти завербували Тимощука.

"Росія знала, що буде вести війну вже дуже давно. Їй потрібно було зібрати максимальну кількість українських лідерів думок і привернути на свою сторону будь-якими методами. Комусь підкласти повію в ліжко, когось взяти за яйця, когось заманити грошима. Це КГБістські старі методи. Тимощуку показали, як гарно йому буде в Санкт-Петербурзі, підклали йому там якусь повійку, яка почала його тримати за яйця та впливати капати на його мізки.

Бачите, як вчасно спрацювала підкладена ще в 2007 році повія. Вона йому вже впливала на мізки повним ходом і він повернувся в Санкт-Петербург. Його ніхто не тримає насильно там. Але йому вже тоді вкладали в голову, що треба якусь нерухомість купити. На мою думку, вони збирали оцих наших спікерів. З нього роблять українця в Росії для своєї публіки і навіть для світової. Потім вони все одно будуть намагатися влазити в Україну. Наступним поколінням з цим жити. Завдання зробити так, щоб вони не могли вже влазити сюди,

– розповіла Надія Навроцька.

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Відзначимо, що ексдружина Тимощука нині живе у Німеччині та виховує двох доньок-близнючок від Анатолія. Той у свою чергу проміняв її на Росію, де є у відносинах із місцевою моделлю Анастасією Клімовою.

При цьому сама Надія судиться з колишнім футболістом через аліменти, від сплати яких Анатолій ухиляється. Була інформація в ЗМІ, що Тимощук залишив Росію, однак в Зєніті її спростували.

Ігрова кар'єра Анатолія Тимощука