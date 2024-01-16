Багато українських спортсменів об'єдналися задля допомоги своїй Батьківщині з початком повномасштабної війни з Росією. На жаль, зворотні.
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Екскапітан збірної України Анатолія Тимощука можна назвати головним зрадником у спорті. З 2017 року уродженець Волині живе і працює в Росії, а війну в Україні ігнорує.
Важливим фактором для такої позиції Тимощука є його нова дружина Анастасія Клімова. У неї є двоє дітей, в тому числі і 22-річний син Тимофій. Як розповіла колишня супруга Анатолія Надія Навроцька, ексфутболіст допомагає хлопцю уникнути мобілізації.
Йому в Росії платять величезну зарплату за незрозумілу роботу. Чому багато платять? Питання логічне. Тому що він потрібен Росії. Він там живе з жінкою, яка старша за нього і яка має двоє вже повнолітніх дітей. До речі, хлопця, якому більше 20 років, Анатолій відмазує від армії,
– каже Надія.
Відзначимо, що ексдружина Тимощука нині живе у Німеччині та виховує двох доньок-близнючок від Анатолія. Той своєю чергою проміняв її на Росію, де є у відносинах із місцевою моделлю Анастасією Клімовою.
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При цьому сама Надія судиться з колишнім футболістом через аліменти, від сплати яких Анатолій ухиляється. Надія також розповідала, що нова дружина Тимощука виконувала завдання з вербування гравця спецслужбами Росії.
Ігрова кар'єра Анатолія Тимощука
- нагадаємо, що за свою кар'єру Анатолій пограв за Шахтар, Зєніт, Баварію та Кайрат
- із донеччанами хавбек по три рази вигравав чемпіонат та Кубок України
- у складі росіян Тимощуку підкорились два місцевих чемпіонати та перемога в Кубку і Суперкубку УЄФА
- найбільшого ж успіху гравець досяг у Баварії, з нею він двічі підкорював Бундеслігу та ставав тріумфатором Ліги чемпіонів
- у складі збірної України Тимощук провів 144 матчі, оформивши чотири голи
- з 2017 року Анатолій працює в Зєніті асистентом головного тренера