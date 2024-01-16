Багато українських спортсменів об'єдналися задля допомоги своїй Батьківщині з початком повномасштабної війни з Росією. На жаль, зворотні.

До теми "Продажний пі**р": ексгравець збірної України облаяв появу Тимощука в соцмережах Зеніта – фото

Екскапітан збірної України Анатолія Тимощука можна назвати головним зрадником у спорті. З 2017 року уродженець Волині живе і працює в Росії, а війну в Україні ігнорує.

Важливим фактором для такої позиції Тимощука є його нова дружина Анастасія Клімова. У неї є двоє дітей, в тому числі і 22-річний син Тимофій. Як розповіла колишня супруга Анатолія Надія Навроцька, ексфутболіст допомагає хлопцю уникнути мобілізації.

Йому в Росії платять величезну зарплату за незрозумілу роботу. Чому багато платять? Питання логічне. Тому що він потрібен Росії. Він там живе з жінкою, яка старша за нього і яка має двоє вже повнолітніх дітей. До речі, хлопця, якому більше 20 років, Анатолій відмазує від армії,

– каже Надія.

Відзначимо, що ексдружина Тимощука нині живе у Німеччині та виховує двох доньок-близнючок від Анатолія. Той своєю чергою проміняв її на Росію, де є у відносинах із місцевою моделлю Анастасією Клімовою.

Читайте також "Не бачу різниці між народами України та Росії": Тимощук висловився у стилі Скабєєвої

При цьому сама Надія судиться з колишнім футболістом через аліменти, від сплати яких Анатолій ухиляється. Надія також розповідала, що нова дружина Тимощука виконувала завдання з вербування гравця спецслужбами Росії.

Ігрова кар'єра Анатолія Тимощука