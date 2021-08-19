Маме спортсменки позвонили и попросили передать Кристине, чтобы та вернулась на родину. Но сама легкоатлетка пока не собирается этого делать.
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Такое предложение уже поступало. Моей маме был звонок – ей сказали: "если ваша дочь вернется, ее никто трогать не будет". Заявили, что я буду в безопасности и могу вернуться. Но, естественно, мы в это не верим, в данной ситуации я возвращаться точно не буду,
– заявила Тимановская.
Скандал с Тимановской: что известно
- Скандал между Кристиной Тимановской и спортивным руководством Беларуси разгорелся на Олимпиаде в Токио.
- Именно там Тимановская публично возмутилась из-за того, что ее заставляли бежать не только свою эстафету, но и вместо других спортсменок из Беларуси. Она раскритиковала спортивное руководство страны.
- Впоследствии ее пытались заставить уехать из Японии в Беларусь, и Тимановская в аэропорту обратилась к правоохранителям и попросила защиты.
- Ее взяла под защиту полиция Японии. Впоследствии Польша предоставила ей и ее мужу гуманитарную визу. Поэтому спортсменка переехала туда. Муж Тимановской сначала уехал в Киев, а затем – в Польшу.
- Легкоатлетку уволили из олимпийской сборной Беларуси.