Постійно у супроводі охорони, – Тімановська переживає за свою безпеку
Джерело:телеграм-канал "Пул №3"
Білоруська легкоатлетка Христина Тімановська заявила про побоювання за свою безпеку. Спортсменці неспокійно навіть у Варшаві.
"У мене немає певності", – Тімановська
За словами легкоатлетки у Білорусі на неї очікує або психіатрична лікарня, або в'язниця. Тому зараз Тімановська разом із сім'єю перебуває у Варшаві.
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У мене немає впевненості, що я можу безпечно вийти на вулицю навіть у Польщі,
– легкоатлетка.
Зауважимо, раніше у Києві знайшли повішеним керівника "Білоруського дому" Віталія Шишова. Поліція відкрила справу через умисне вбивство замасковане під самогубство.
Водночас дівчина наголосила, що хоче підтримати білоруських журналістів, політв'язнів та спортсменів. Тому Тімановська продовжить брати участь у забігах.
Скандал з білорускою на Олімпіаді-2020: головне
- Тімановська розкритикувала спортивне керівництво своєї країни через помилки у документах. Так, легкоатлетка мусила бігти не лише свою дистанцію, але й іншу.
- Після того дівчину намагалися силоміць вивезти з Токіо у Білорусь представники білоруського олімпійського комітету.
- Легкоатлетка вчасно звернулася до японської поліції і їй надали охорону.
- Згодом Польща видала спортсменці та її чоловіку гуманітарну візу.