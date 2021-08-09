"У мене немає певності", – Тімановська

За словами легкоатлетки у Білорусі на неї очікує або психіатрична лікарня, або в'язниця. Тому зараз Тімановська разом із сім'єю перебуває у Варшаві.

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У мене немає впевненості, що я можу безпечно вийти на вулицю навіть у Польщі,

– легкоатлетка.

Зауважимо, раніше у Києві знайшли повішеним керівника "Білоруського дому" Віталія Шишова. Поліція відкрила справу через умисне вбивство замасковане під самогубство.

Водночас дівчина наголосила, що хоче підтримати білоруських журналістів, політв'язнів та спортсменів. Тому Тімановська продовжить брати участь у забігах.

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