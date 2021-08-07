Відповідну підтримку їй висловили у Міністерстві культури, національної спадщини і спорту Польщі. Також у не заплановані додаткові зустрічі.

До теми Хочу залишитись у спорті, – Тімановська поки не проситиме у Польщі політичного притулку

Тімановська зможе продовжити кар'єру в Польщі

Під час зустрічі з представниками міністерства у Варшаві Христина Тімановська "отримала запевнення в підтримці" щодо:

  • перебуванні в Польщі;
  • та у продовженні спортивної кар'єри.

Наступного тижня заплановано ще кілька додаткових зустрічей,
– розповіли у міністерстві.

Ба більше, підтримку спортсменці запропонував глава правління польської нафтопереробної компанії PKN Orlen Даніель Обайтек. Він заявив, що "ми граємо в одній команді".

Коротко про скандал з Тімановською

  • Скандал між Христиною Тімановською та спортивним керівництвом Білорусі розгорівся на Олімпіаді в Токіо.
  • Саме там Тімановська публічно обурилась через те, що її змушували бігти не лише свою естафету, але й замість інших спортсменок з Білорусі. Вона розкритикувала спортивне керівництво країни.
  • Згодом її намагалися змусити поїхати з Японії в Білорусь, та Тімановська в аеропорту звернулася до правоохоронців й попросила захисту.
  • Її взяла під захист поліція Японії. Згодом Польща надала їй та її чоловіку гуманітарну візу. Тому спортсменка переїхала туди. Чоловік Тімановської спочатку виїхав у Київ, а згодом – у Польщу.
  • Легкоатлетку звільнили з олімпійської збірної Білорусі.