Відповідну підтримку їй висловили у Міністерстві культури, національної спадщини і спорту Польщі. Також у не заплановані додаткові зустрічі.

До теми Хочу залишитись у спорті, – Тімановська поки не проситиме у Польщі політичного притулку

Тімановська зможе продовжити кар'єру в Польщі

Під час зустрічі з представниками міністерства у Варшаві Христина Тімановська "отримала запевнення в підтримці" щодо:

перебуванні в Польщі;

та у продовженні спортивної кар'єри.

Наступного тижня заплановано ще кілька додаткових зустрічей,

– розповіли у міністерстві.

Ба більше, підтримку спортсменці запропонував глава правління польської нафтопереробної компанії PKN Orlen Даніель Обайтек. Він заявив, що "ми граємо в одній команді".

Коротко про скандал з Тімановською