"У меня нет уверенности", – Тимановская

По словам легкоатлетки в Беларуси ее ожидает или психиатрическая больница или тюрьма. Поэтому сейчас Тимановская вместе с семьей находится в Варшаве.

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У меня нет уверенности, что я могу безопасно выйти на улицу даже в Польше,

– легкоатлетка.

Отметим, ранее в Киеве нашли повешенным руководителя "Белорусского дома" Виталия Шишова. Полиция открыла дело за умышленное убийство замаскированное под самоубийство.

В то же время девушка отметила, что хочет поддержать белорусских журналистов, политзаключенных и спортсменов. Поэтому Тимановская продолжит участвовать в забегах.

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