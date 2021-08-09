Тімановська виставила на аукціон срібну медаль Європейських ігор у Білорусі

9 серпня 2021 , 11:41
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Джерело:

телеграм-канал zozhteam

Білоруська легкоатлетка Крістіна Тімановська виставила на аукціон срібну медаль II Єропейських ігор 2019 року. Стартова ціна нагороди – 5 тисяч доларів.

Всі виручені кошти будуть перераховані в Білоруський фонд спортивної солідарності – на підтримку спортсменів, які постраждали від дій влади країни.

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  • Тімановська розкритикувала спортивне керівництво своєї країни через помилки у документах. Так, легкоатлетка мусила бігти не лише свою дистанцію, але й іншу.
  • Після того дівчину намагалися силоміць вивезти з Токіо у Білорусь представники білоруського олімпійського комітету.
  • Легкоатлетка вчасно звернулася до японської поліції і їй надали охорону.
  • Згодом Польща видала спортсменці та її чоловіку гуманітарну візу.
Автор: Юрій Семенюк