Все вырученные средства будут перечислены в Белорусский фонд спортивной солидарности – в поддержку спортсменов, пострадавших от действий властей страны.

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Скандал с белоруской на Олимпиаде-2020: что известно

  • Тимановская раскритиковала спортивное руководство своей страны из-за ошибок в документах. Так, легкоатлетка должна была бежать не только свою дистанцию, но и другую.
  • После того девушку пытались силой вывезти из Токио в Беларусь представители белорусского олимпийского комитета.
  • Легкоатлетка вовремя обратилась в японскую полицию и ей предоставили охрану.
  • Впоследствии Польша выдала спортсменке и ее мужу гуманитарную визу.