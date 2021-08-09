Все вырученные средства будут перечислены в Белорусский фонд спортивной солидарности – в поддержку спортсменов, пострадавших от действий властей страны.

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