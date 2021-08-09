Всі виручені кошти будуть перераховані в Білоруський фонд спортивної солідарності – на підтримку спортсменів, які постраждали від дій влади країни.
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Скандал з білорускою на Олімпіаді-2020: що відомо
- Тімановська розкритикувала спортивне керівництво своєї країни через помилки у документах. Так, легкоатлетка мусила бігти не лише свою дистанцію, але й іншу.
- Після того дівчину намагалися силоміць вивезти з Токіо у Білорусь представники білоруського олімпійського комітету.
- Легкоатлетка вчасно звернулася до японської поліції і їй надали охорону.
- Згодом Польща видала спортсменці та її чоловіку гуманітарну візу.