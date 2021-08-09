Всі виручені кошти будуть перераховані в Білоруський фонд спортивної солідарності – на підтримку спортсменів, які постраждали від дій влади країни.

Дивіться також Постійно у супроводі охорони, – Тімановська переживає за свою безпеку

Скандал з білорускою на Олімпіаді-2020: що відомо