Тімановська вже прибула до Варшави, її звільнили з олімпійської збірної Білорусі

4 серпня 2021 , 22:41
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Джерело:

"Радыё Свабода"

Літак з білоруською спортсменкою Крістіною Тімановською приземлився у Варшаві. Цьому передував переліт з Японії до Відня.

В аеропорті Шопена, аби поспілкуватися зі спорсменкою, зібралося багато журналістів. Втім, до преси Тімановська так і не вийшла. 

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Те, що Тімановська вже перебуває у Польщі підтвердив й білоруський опозиціонер Павло Латушко. У своєму телеграмі він опублікував фото зі спортсменкою.

"Сподіваємося, що агонія режиму скоро закінчиться, і Христина зможе повернутися до підкорення нових спортивних вершин у новій Білорусі", – зазначив він. 


Тімановська вже у Варшаві / Фото з телеграм-каналу Латушка

Зазначимо, що напередодні Польща видала Тімановській гуманітарну візу. Таку ж отримав і її чоловік. Наразі він перебуває у Києві. 

Тімановська летіла через Відень

Згідно з початковими планами, білоруска мала летіти у Польщу напряму з Токіо. Втім, згодом маршрут подорожі змінили через міркування безпеки: спортсменка вирушила у Відень. Там вона зустрілася з Магнусом Брунером, державним секретарем Міністерства навколишнього середовища Австрії. 

Спортсменку звільнили з олімпійської збірної Білорусі

Як повідомили у Фонді спортивної солідарності, Тімановську заочно звільнили з Республіканського центру олімпійської підготовки. Натомість відправили її у відрядження в білоруське МВС – "для подальшого проходження служби". Спортсменку закликали прибути туди 5 серпня до 12:00, аби уникнути звільнення з відомства. Мовляв, відсутність на робочому місці там розцінюватимуть як прогул. 

Скандал з Тімановською на Олімпіаді: основне

  • Білоруська спортсменка разом зі збірною своєї країни прибула на Олімпіаду в Токіо. Там вона мала брати участь у змаганнях з бігу на дистанціях 100 і 200 метрів.
  • Проте дівчину змушували бігти ще й естафету –  замість інших спортсменок з Білорусі. Через це Тімановська публічно розкритикувала спортивне керівництво країни.
  • Після цього її намагалися змусити покинути Японію й відправити на батьківщину. Втім, в аеропорту спортсменка встигла звернутися до правоохоронців.
  • Дівчина переконана, що у Білорусі її б могли кинути за ґрати. Вона сумнівається, що взагалі колись зможе повернутися додому.
Автор: Ірина Буртик