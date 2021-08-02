Зданевич не хоче розкривати місце, де зупинився в Києві, з міркувань безпеки. Рішення про поїздку в Україну він прийняв за півгодини, приїхав сюди, бо тут у нього є знайомі. Чоловік розповів, що зараз відчуває себе в безпеці.
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"Рішення про виїзд ухвалив протягом пів години. Не відчував, що за мною стежать, спокійно пройшов кордон, зараз у безпеці. В Україні почуваюсь безпечно", – розповів чоловік. Також він додав, що був в Україні кілька разів проїздом.
Зданевич зізнався, що не знає, що вони з Тімановською будуть робити далі. У самої Крістіни, за його словами, в Білорусі залишилася мама.
Коротко про скандал з Тімановською
- На Олімпійських іграх у Токіо Тімановська публічно розкритикувала спортивне керівництво країни. За словами дівчини, вони помилися в документах, через що вона змушена була бігти не ту дистанцію.
- Через це 1 серпня представники олімпійського комітету Білорусі купили Тімановській квиток на літак додому та намагалися вивезти її з Токіо.
- Дівчина встигла вчасно звернутися до японських поліцейських в аеропорту. Вони взяли її під охорону.
- У Міжнародному олімпійському комітеті розповіли, що спортсменка в безпеці – вона ночувала у готелі аеропорту.