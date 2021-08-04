В аеропорті Шопена, аби поспілкуватися зі спорсменкою, зібралося багато журналістів. Втім, до преси Тімановська так і не вийшла.
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Те, що Тімановська вже перебуває у Польщі підтвердив й білоруський опозиціонер Павло Латушко. У своєму телеграмі він опублікував фото зі спортсменкою.
"Сподіваємося, що агонія режиму скоро закінчиться, і Христина зможе повернутися до підкорення нових спортивних вершин у новій Білорусі", – зазначив він.
Тімановська вже у Варшаві / Фото з телеграм-каналу Латушка
Зазначимо, що напередодні Польща видала Тімановській гуманітарну візу. Таку ж отримав і її чоловік. Наразі він перебуває у Києві.
Тімановська летіла через Відень
Згідно з початковими планами, білоруска мала летіти у Польщу напряму з Токіо. Втім, згодом маршрут подорожі змінили через міркування безпеки: спортсменка вирушила у Відень. Там вона зустрілася з Магнусом Брунером, державним секретарем Міністерства навколишнього середовища Австрії.
Спортсменку звільнили з олімпійської збірної Білорусі
Як повідомили у Фонді спортивної солідарності, Тімановську заочно звільнили з Республіканського центру олімпійської підготовки. Натомість відправили її у відрядження в білоруське МВС – "для подальшого проходження служби". Спортсменку закликали прибути туди 5 серпня до 12:00, аби уникнути звільнення з відомства. Мовляв, відсутність на робочому місці там розцінюватимуть як прогул.
Скандал з Тімановською на Олімпіаді: основне
- Білоруська спортсменка разом зі збірною своєї країни прибула на Олімпіаду в Токіо. Там вона мала брати участь у змаганнях з бігу на дистанціях 100 і 200 метрів.
- Проте дівчину змушували бігти ще й естафету – замість інших спортсменок з Білорусі. Через це Тімановська публічно розкритикувала спортивне керівництво країни.
- Після цього її намагалися змусити покинути Японію й відправити на батьківщину. Втім, в аеропорту спортсменка встигла звернутися до правоохоронців.
- Дівчина переконана, що у Білорусі її б могли кинути за ґрати. Вона сумнівається, що взагалі колись зможе повернутися додому.