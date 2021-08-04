В аеропорті Шопена, аби поспілкуватися зі спорсменкою, зібралося багато журналістів. Втім, до преси Тімановська так і не вийшла.

Зверніть увагу "Тебе по психіці вдарило": з'явився запис розмови Тімановської з тренером

Те, що Тімановська вже перебуває у Польщі підтвердив й білоруський опозиціонер Павло Латушко. У своєму телеграмі він опублікував фото зі спортсменкою.

"Сподіваємося, що агонія режиму скоро закінчиться, і Христина зможе повернутися до підкорення нових спортивних вершин у новій Білорусі", – зазначив він.



Тімановська вже у Варшаві / Фото з телеграм-каналу Латушка

Зазначимо, що напередодні Польща видала Тімановській гуманітарну візу. Таку ж отримав і її чоловік. Наразі він перебуває у Києві.

Тімановська летіла через Відень

Згідно з початковими планами, білоруска мала летіти у Польщу напряму з Токіо. Втім, згодом маршрут подорожі змінили через міркування безпеки: спортсменка вирушила у Відень. Там вона зустрілася з Магнусом Брунером, державним секретарем Міністерства навколишнього середовища Австрії.

Спортсменку звільнили з олімпійської збірної Білорусі

Як повідомили у Фонді спортивної солідарності, Тімановську заочно звільнили з Республіканського центру олімпійської підготовки. Натомість відправили її у відрядження в білоруське МВС – "для подальшого проходження служби". Спортсменку закликали прибути туди 5 серпня до 12:00, аби уникнути звільнення з відомства. Мовляв, відсутність на робочому місці там розцінюватимуть як прогул.

Скандал з Тімановською на Олімпіаді: основне