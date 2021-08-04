В аэропорту Шопена, чтобы пообщаться с спорсменкой, собралось много журналистов. Впрочем, к прессе Тимановская так и не вышла.

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То, что Тимановская уже находится в Польше подтвердил и белорусский оппозиционер Павел Латушко. В своем телеграме он опубликовал фото со спортсменкой.

"Надеемся, что агония режима скоро закончится, и Кристина сможет вернуться к покорению новых спортивных вершин в новой Беларуси", – отметил он.

Тимановская уже в Варшаве / Фото из телеграм-канала Латушко

Отметим, что накануне Польша выдала Тимановской гуманитарную визу. Такую же получил и ее муж. Сейчас он находится в Киеве.

Тимановская летела через Вену

Согласно первоначальным планам, белоруска должна была лететь в Польшу напрямую из Токио. Впрочем, впоследствии маршрут путешествия изменили из-за соображений безопасности спортсменка отправилась в Вену. Там она встретилась с Магнусом Брунером, государственным секретарем Министерства окружающей среды Австрии.

Спортсменку освободили из олимпийской сборной Беларуси

Как сообщили в Фонде спортивной солидарности, Тимановскую заочно уволили из Республиканского центра олимпийской подготовки. В то же время отправили ее в командировку в белорусское МВД – "для дальнейшего прохождения службы". Спортсменку призвали прибыть туда 5 августа в 12:00, чтобы избежать увольнения из ведомства. Мол, отсутствие на рабочем месте там расценят как прогул.

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