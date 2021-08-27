Тімановська продала свою медаль на eBay: гроші передасть на підтримку спортсменів

Білоруська легкоатлетка Крістіна Тімановська, яку зняли з Олімпіади після критики спортивних чиновників, продала на eBay свою срібну медаль, отриману на Європейських іграх 2019 року, за 21 тисячу доларів.

Медаль придбав покупець із США. Його ім'я не розголошується, відомо лише, що у нього "дуже солідна історія угод на eBay". Початкова вартість лота становила 5 тисяч доларів.

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Отримані гроші Тімановська направить у "Фонд спортивної солідарності".

"Я дуже щаслива, що ми змогли продати медаль. Навіть не очікувала, що її куплять за таку суму. Покупця поки не знаю, але хотіла б з ним познайомитися. Сума дуже велика і ми направимо її на добру справу: на допомогу мені і постраждалим спортсменам, на їх підготовку, на змагання", – прокоментувала угоду Тімановська.

За її словами, срібна медаль, яку вона виборола в командній естафеті на Європейських іграх 2019 року на домашній арені, в Мінську, має для неї особливе значення.

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