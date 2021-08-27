Медаль придбав покупець із США. Його ім'я не розголошується, відомо лише, що у нього "дуже солідна історія угод на eBay". Початкова вартість лота становила 5 тисяч доларів.

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Отримані гроші Тімановська направить у "Фонд спортивної солідарності".

"Я дуже щаслива, що ми змогли продати медаль. Навіть не очікувала, що її куплять за таку суму. Покупця поки не знаю, але хотіла б з ним познайомитися. Сума дуже велика і ми направимо її на добру справу: на допомогу мені і постраждалим спортсменам, на їх підготовку, на змагання", – прокоментувала угоду Тімановська.

За її словами, срібна медаль, яку вона виборола в командній естафеті на Європейських іграх 2019 року на домашній арені, в Мінську, має для неї особливе значення.

Скандал з Тімановською: що відомо