Медаль придбав покупець із США. Його ім'я не розголошується, відомо лише, що у нього "дуже солідна історія угод на eBay". Початкова вартість лота становила 5 тисяч доларів.
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Отримані гроші Тімановська направить у "Фонд спортивної солідарності".
"Я дуже щаслива, що ми змогли продати медаль. Навіть не очікувала, що її куплять за таку суму. Покупця поки не знаю, але хотіла б з ним познайомитися. Сума дуже велика і ми направимо її на добру справу: на допомогу мені і постраждалим спортсменам, на їх підготовку, на змагання", – прокоментувала угоду Тімановська.
За її словами, срібна медаль, яку вона виборола в командній естафеті на Європейських іграх 2019 року на домашній арені, в Мінську, має для неї особливе значення.
Скандал з Тімановською: що відомо
- Скандал між Крістіною Тімановською та спортивним керівництвом Білорусі розгорівся на Олімпіаді в Токіо.
- Саме там Тімановська публічно обурилась через те, що її змушували бігти не лише свою естафету, але й замість інших спортсменок з Білорусі. Вона розкритикувала спортивне керівництво країни.
- Згодом її намагалися змусити поїхати з Японії в Білорусь, та Тімановська в аеропорту звернулася до правоохоронців й попросила захисту.
- Її взяла під захист поліція Японії. Згодом Польща надала їй та її чоловіку гуманітарну візу. Тому спортсменка переїхала туди. Чоловік Тімановської спочатку виїхав у Київ, а згодом – у Польщу.
- Легкоатлетку звільнили з олімпійської збірної Білорусі.