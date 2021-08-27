Медаль приобрел покупатель из США. Его имя не разглашается, известно лишь, что у него "очень солидная история сделок на eBay". Начальная стоимость лота составляла 5 тысяч долларов.
Смотрите также Тимановскую пытаются заманить обратно в Беларусь: что ответила спортсменка
Полученные деньги Тимановская направит в "Фонд спортивной солидарности".
"Я очень счастлива, что мы смогли продать медаль. Даже не ожидала, что ее купят за такую сумму. Покупателя пока не знаю, но хотела бы с ним познакомиться. Сумма очень большая и мы направим ее на благое дело: на помощь мне и пострадавшим спортсменам, на их подготовку, соревнования", – прокомментировала соглашение Тимановская.
По ее словам, серебряная медаль, которую она завоевала в командной эстафете на Европейских играх 2019 года на домашней арене, в Минске, имеет для нее особое значение.
Скандал с Тимановской: что известно
- Скандал между Кристиной Тимановской и спортивным руководством Беларуси разгорелся на Олимпиаде в Токио.
- Там Тимановская публично возмутилась из-за того, что ее заставляли бежать не только свою эстафету, но и вместо других спортсменок из Беларуси. Она раскритиковала спортивное руководство страны.
- Впоследствии ее пытались заставить уехать из Японии в Беларусь, и Тимановская в аэропорту обратилась в милицию и попросила защиты.
- Ее взяла под защиту полиция Японии. Впоследствии Польша предоставила ей и ее мужу гуманитарную визу. Поэтому спортсменка переехала туда. Муж Тимановской сначала уехал в Киев, а затем – в Польшу.
- Легкоатлетку уволили из олимпийской сборной Беларуси.