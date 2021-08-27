Медаль приобрел покупатель из США. Его имя не разглашается, известно лишь, что у него "очень солидная история сделок на eBay". Начальная стоимость лота составляла 5 тысяч долларов.

Смотрите также Тимановскую пытаются заманить обратно в Беларусь: что ответила спортсменка

Полученные деньги Тимановская направит в "Фонд спортивной солидарности".

"Я очень счастлива, что мы смогли продать медаль. Даже не ожидала, что ее купят за такую ​​сумму. Покупателя пока не знаю, но хотела бы с ним познакомиться. Сумма очень большая и мы направим ее на благое дело: на помощь мне и пострадавшим спортсменам, на их подготовку, соревнования", – прокомментировала соглашение Тимановская.

По ее словам, серебряная медаль, которую она завоевала в командной эстафете на Европейских играх 2019 года на домашней арене, в Минске, имеет для нее особое значение.

Скандал с Тимановской: что известно