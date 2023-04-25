Циганков спробує пробити Луніна: Тібо Куртуа через хворобу поза заявкою Реала на матч з Жироною
Джерело:Офіційний сайт Реала
Тібо Куртуа не зможе взяти участь у черговому матчі Реала в рамка Ла Ліги. Андрій Лунін залюбки посяде місце бельгійця у основі.
Тібо Куртуа не потрапив у заявку на матч 31-го туру Ла Ліги проти Жирони, який пройде 25-го квітня о 20:30. Хвороба бельгійця зіграла на руку Андрію Луніну.
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Небачене дербі
Пошановувачі футболу мають усі шанси побачити "українське дербі" в рамках іспанського чемпіонату. Все через те, що Жирона, за яку виступає Віктор Циганков, буде протистояти мадридському Реалу. Проте у складі "вершкових" не знайшлося місця основному голкіперу Тібо Куртуа.
Все через те, що бельгійського воротаря вразила хвороба, а саме гастроентерит, супроводжується блюванням та проносом, викликаними інфекційним запаленням тонкого кишківника чи товстої кишки. Тому, скоріше за все, почесне місце в складі Реала займе "другий номер" "королівського" клуба Андрій Лунін, який і спробує зупинити феєричного Віктора Циганкова. До речі, раніше українці ще не протистояли одне одному в рамках Ла Ліги.
Андрій Лунін в Мадриді
- Після феєричних виступів за луганську Зорю, українець перейшов у мадридський Реал за 9 мільйонів євро.
- Лунін відразу ж почав їздити по орендах, які успіхом не закінчувались. Зокрема був у Леганесі, Реал Вальядоліді та Реал Ов'єдо.
- Лунін провів уже 6 (3 сухих) матчі за Реал в рамках Ла Ліги (зокрема, проти Барселони, ставши першим українцем, який зіграв у Ель Класіко), один (сухий) у Кубку Іспанії та два у Лізі Чемпіонів (обидва проти Шахтаря).
- Також Андрій провів півфінальний та фінальний поєдинок клубного чемпіонату світу в основі Реала. Лунін став другим українцем, який виграв цей турнір.
- Проте українець бажає покинути Реал влітку, оскільки йому не вистачає ігрової практики у стані "вершкових". "Королівський" клуб у свою чергу уже знайшов двох кандидатів на заміну Андрію.