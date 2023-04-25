Український лівий вінгер Челсі ударом бісіклетою замкнув передачу з флангу. Такий красивий постріл оцінили не лише уболівальники "аристократів", а й одноклубники Михайла Мудрика.

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Неймовірний гол від Мудрика

На офіційній сторінці "синіх" у твітері виклали відео голу Мудрика із написом: "An absolute belte" (ідеальний удар). Мудрик після взяття воріт теж підіграв на клубний об'єктив камери.

Відео голу Мудрика на тренуванні Челсі

Наразі Михайло відзначається такими голами за Челсі лише під час тренувального процесу. Адже після переходу у лондонський клуб (презентація була 15 січня 2023 року) не забив жодного голу. У 12 зіграних поєдинках Михайло двічі асистував на партнерів по команді.

До слова. Вже 26 квітня Мудрик може покращити свою статистику. У цей день Челсі прийме Брентфорд у 33-му турі АПЛ. Початок зустрічі о 21:45 (за Києвом).

Команда Френка Лемпарда з 39 очками йде на 11-му місці в англійській першості. А наступний суперник "синіх" Брентфорд із 44 балами йде якраз попереду Челсі – 10-та сходинка. Але в "аристократів" ще є матч у запасі.