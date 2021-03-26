Ти де пропав, – Берінчик знову звернувся до Лобова

Непереможний український боксер Денис Берінчик продовжує підігрівати інтерес до потенційного поєдинку проти Артема Лобова. Денис знову звернувся до Лобова.

Лобов, тобі там що, дно зірвало?

Денис Берінчик вирішив звернутися до Артема Лобова у своєму інстаграмі. Українець не може зрозуміти, куди подівся Лобов.

Варте уваги Там ще багато питань, – промоутер про бій Берінчик – Лобов

Лобов, тобі там що, дно зірвало?! Ти де пропав? Або вирішив все-таки на масажі відлежатися?,

– написав Денис.

Берінчик – Лобов: що відомо про бій

32-річний український боксер 21 березня успішно вп'яте у кар'єрі захистив титул інтернаціонального чемпіона за версією WBO.

Берінчик за 3 раунди нокаутував Хосе Санчеса. Відразу після поєдинку Денис кинув виклик уродженцю Росії з ірландським громадянством Артему Лобову.

Денис запропонував Лобову бій на голих кулаках. Артем Лобов прийняв виклик від українця.