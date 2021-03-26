Ты где пропал, – Беринчик снова обратился к Лобову
Непобедимый украинский боксер Денис Беринчик продолжает подогревать интерес к потенциальному поединку против Артема Лобова. Денис снова обратился к Лобову.
Источник:инстаграм Дениса Беринчика
Лобов, тебе там что, дно сорвало?
Денис Беринчик решил обратиться к Артему Лобову в своем инстаграме. Украинец не может понять, куда делся Лобов.
Стоит внимания Там еще много вопросов, – промоутер о бое Беринчик – Лобов
Лобов, тебе там что, дно сорвало?! Ты где пропал? Или решил все-таки на массаже отлежаться?,
– написал Денис.
Беринчик – Лобов: что известно о бое
32-летний украинский боксер 21 марта успешно в пятый раз в карьере защитил титул интернационального чемпиона по версии WBO.
Беринчик За 3 раунда нокаутировал Хосе Санчеса. Сразу после поединка Денис бросил вызов уроженцу России с ирландским гражданством Артему Лобову.
Денис предложил лобовое сражение на голых кулаках. Артем Лобов принял вызов от украинца.
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