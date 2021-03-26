Непобедимый украинский боксер Денис Беринчик продолжает подогревать интерес к потенциальному поединку против Артема Лобова. Денис снова обратился к Лобову.

Лобов, тебе там что, дно сорвало?

Денис Беринчик решил обратиться к Артему Лобову в своем инстаграме. Украинец не может понять, куда делся Лобов.

Стоит внимания Там еще много вопросов, – промоутер о бое Беринчик – Лобов

Лобов, тебе там что, дно сорвало?! Ты где пропал? Или решил все-таки на массаже отлежаться?,

– написал Денис.

Беринчик – Лобов: что известно о бое

32-летний украинский боксер 21 марта успешно в пятый раз в карьере защитил титул интернационального чемпиона по версии WBO.

Беринчик За 3 раунда нокаутировал Хосе Санчеса. Сразу после поединка Денис бросил вызов уроженцу России с ирландским гражданством Артему Лобову.

Денис предложил лобовое сражение на голых кулаках. Артем Лобов принял вызов от украинца.