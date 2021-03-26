Ти де пропав, – Берінчик знову звернувся до Лобова
Непереможний український боксер Денис Берінчик продовжує підігрівати інтерес до потенційного поєдинку проти Артема Лобова. Денис знову звернувся до Лобова.
Джерело:інстаграм Дениса Берінчика
Лобов, тобі там що, дно зірвало?
Денис Берінчик вирішив звернутися до Артема Лобова у своєму інстаграмі. Українець не може зрозуміти, куди подівся Лобов.
Варте уваги Там ще багато питань, – промоутер про бій Берінчик – Лобов
Лобов, тобі там що, дно зірвало?! Ти де пропав? Або вирішив все-таки на масажі відлежатися?,
– написав Денис.
Берінчик – Лобов: що відомо про бій
32-річний український боксер 21 березня успішно вп'яте у кар'єрі захистив титул інтернаціонального чемпіона за версією WBO.
Берінчик за 3 раунди нокаутував Хосе Санчеса. Відразу після поєдинку Денис кинув виклик уродженцю Росії з ірландським громадянством Артему Лобову.
Денис запропонував Лобову бій на голих кулаках. Артем Лобов прийняв виклик від українця.
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