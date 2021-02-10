Що ви знаєте про біатлон: Тест до чемпіонату світу-2021

У словенській Поклюці з 10 до 21 лютого триватиме чемпіонат світу з біатлону-2021. На вболівальників чекає 12 гонок, в яких буде розіграно 36 нагород.

Чемпіонат світу-2021 мав пройти у російській Тюмені. Та через скандал з допінгом у Росії світову першість перенесли у Поклюку.

Не пропустіть Чемпіонат світу з біатлону-2021: де дивитися онлайн

Словенія формально втретє прийме чемпіонат світу і тільки вдруге він буде у повноцінному форматі у Поклюці. Траса у Поклюці розташована на висоті приблизно 1300 метрів над рівнем моря.

Біатлоністи змагатимуться недалеко від мальовничого Бледського озера. На жаль, чемпіонат світу пройде без глядачів.

Щоб освіжити знання про біатлон –про один з найцікавіших зимових видів спорту.