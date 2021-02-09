Чемпіонат світу з біатлону-2021: де дивитися онлайн
У словенській Поклюці з 10 до 21 лютого відбудеться чемпіонат світу з біатлону-2021. Де дивитися гонки в Україні – читайте далі в матеріалі.
Джерело:24 канал
Чемпіонат світу з біатлону-2021: де дивитися онлайн
В Україні гонки чемпіонату світу-2020 можна буде переглянути на трьох телеканалах. Зокрема, безкоштовний доступ вболівальники отримають на каналі "UA:Перший".
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Також чемпіонат світу з біатлону транслюватимуть канали "Євроспорт" та "Білорусь 5". Онлайн-трансляцію біатлонних гонок проведе сайт IBU. Дивитися гонки можна безкоштовно за цим посиланням.
Календар чемпіонату світу з біатлону-2021
- 10 лютого, 16:00 – змішана естафета
- 12 лютого, 15:30 – чоловічий спринт
- 13 лютого, 15:30 – жіночий спринт
- 14 лютого, 14:15 – чоловіча гонка переслідування
- 14 лютого, 16:30 – жіноча гонка переслідування
- 16 лютого, 13:05 – жіноча індивідуальна гонка
- 17 лютого, 15:30 – чоловіча індивідуальна гонка
- 18 лютого, 16:15 – одиночна змішана естафета
- 20 лютого, 12:45 – жіноча естафета
- 20 лютого, 16:00 – чоловіча естафета
- 21 лютого, 13:30 – жіночий мас-старт
- 21 лютого, 16:15 – чоловічий мас-старт
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