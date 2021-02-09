У словенській Поклюці з 10 до 21 лютого відбудеться чемпіонат світу з біатлону-2021. Де дивитися гонки в Україні – читайте далі в матеріалі.

Чемпіонат світу з біатлону-2021: де дивитися онлайн В Україні гонки чемпіонату світу-2020 можна буде переглянути на трьох телеканалах. Зокрема, безкоштовний доступ вболівальники отримають на каналі "UA:Перший". До теми Чемпіонат світу з біатлону-2021: фаворити та шанси України на медалі Також чемпіонат світу з біатлону транслюватимуть канали "Євроспорт" та "Білорусь 5". Онлайн-трансляцію біатлонних гонок проведе сайт IBU. Дивитися гонки можна безкоштовно за цим посиланням. Календар чемпіонату світу з біатлону-2021 10 лютого, 16:00 – змішана естафета

12 лютого, 15:30 – чоловічий спринт

13 лютого, 15:30 – жіночий спринт

14 лютого, 14:15 – чоловіча гонка переслідування

14 лютого, 16:30 – жіноча гонка переслідування

16 лютого, 13:05 – жіноча індивідуальна гонка

17 лютого, 15:30 – чоловіча індивідуальна гонка

18 лютого, 16:15 – одиночна змішана естафета

20 лютого, 12:45 – жіноча естафета

20 лютого, 16:00 – чоловіча естафета

21 лютого, 13:30 – жіночий мас-старт

21 лютого, 16:15 – чоловічий мас-старт

Календар чемпіонату світу / Інфографіка Спорт 24