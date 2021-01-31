Вже 10 лютого словенська Поклюка прийматиме головні змагання біатлонного сезону. Найкращі спортсмени з'їдуться на чемпіонат світу, де позмагаються і найсильніші українські біатлоністи.

Джерело: biathlon.com.ua

Головний наставник збірної України Юрай Санітра остаточно визначився із складом команди на чемпіонат світу. Україну представлятимуть 11 спортсменів.

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Склад збірної України

Сім із цих біатлоністів заслужили своє місце у заявці на змагання ще за результатами етапів Кубка світу. Інших спортсменів словенський тренер обирав за гонками чемпіонату Європи у Польщі. Першими у список збірної на чемпіонат світу потрапили ще Віта Семеренко та Богдан Цимбал.

Остаточну заявку української збірної було сформовано після гонок переслідування. Після цих стартів Санітра довикликав Анастасію Меркушину та Артема Тищенко.

Поза складом на чемпіонат світу залишилися перспективна Катерина Бех, а також Руслан Ткаленко та Тарас Лесюк, які виступали на етапах Кубка світу в сезоні-2020/2021.

Жінки

Олена Підгрушна

Юлія Джима

Валя Семеренко

Віта Семеренко

Анастасія Меркушина

Дарія Блашко

Чоловіки

Дмитро Підручний

Артем Прима

Антон Дудченко

Богдан Цимбал

Артем Тищенко

Чемпіонат світу у Поклюці відбуватиметься з 10-21 лютого. Біатлоністи позмагаються в 12 гонках.