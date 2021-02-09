Організатори чемпіонату світу з біатлону-2021 у Поклюці (Словенія) підготувати ексклюзивні майки для чинних чемпіонів світу. Відразу 11 біатлоністів отримають золотисті майки.

Чемпіони світу-2020 в італійському Антхольці виступатимуть на ЧС-2021 з біатлону в Поклюці у золотом бібі.

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Переможці ЧС-2020 в Антхольці

Чоловіки:

Емільен Жаклен

Йоханнес Бьо

Олександр Логінов

Сімон Дестьйо

Кентен Фійон-Має

Тар'єю Бьо.

Жінки:

Марте Олсбю-Ройселанн

Тіріль Екхофф

Інгрід Ланмарк Тандревольд

Доротея Вірер.



Золоті майки для чинних чемпіонів світу / Фото IBU

Що відомо про ЧС-2021?

Чемпіонат світу у Поклюці відбудеться втретє в історії. Світова першість розпочнеться 10 лютого.

Всього у рамках чемпіонату світу відбудеться 12 гонок. У 2021 році чемпіонат світу відбудеться без глядачів на трибунах.



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