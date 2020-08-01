Українські тенісистки Марта Костюк та Леся Цуренко вперше зіграють на міжнародному турнірі у Італії. На Костюк чекає поєдинок із тенісисткою з Болгарії, а от Цуренко зіграє проти представниці Росії.

Організатори італійського турніру 31th Palermo Ladies Open оприлюднили склад кваліфікаційної сітки. На українок чекають цікаві поєдинки проти хороших суперниць, повідомляє WTA.

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Теніс повертається

На турнірі беруть участь дві українки – Леся Цуренко та Марта Костюк.

Марта Костюк (№141) в першому матчі зустрінеться з болгаркою Вікторією Томовою (№130). А от Леся Цуренко (№139) отримала в суперниці росіянку Людмилу Самсонову (№117).

Змагання відбуватимуться 3-9 серпня на ґрунтовому покритті. Призовий фонд – 225,500 доларів.

Цікаво те, що якщо обидві українські тенісистки виграють в першому раунді, тоді у наступному етапі кваліфікації на вболівальників очікує українське дербі Цуренко – Костюк.

Це буде перший міжнародний турнір для українських тенісисток після відновлення сезону.

Раніше лише Світоліна взяла участь на турнірі у Німеччині. У фіналі українка обіграла Петру Квітову з Чехії.

Після звитяги Світоліна провела черговий виставковий поєдинок. Але цього разу на турнірі у Берліні у матчі за третє місце українка програла 32-й ракетці світу Андреа Петковіч з Німеччини.