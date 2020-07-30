Австралійська тенісистка Ешлі Барті, що займає перше місце в рейтингу WTA, в цьому році не виступить на US Open. Спортсменка не хоче ризикувати здоров'ям всієї команди.

За її словами, таке рішення було прийнято через побоювання щодо коронавірусу. Про відмову Барті повідомило видання Sport Illustrated.

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Відмова Барті

Це рішення було прийнято після спільної розмови з її командою. Вона не хоче ризикувати своїм здоров'я та команди загалом. У країні ще існують значні ризики коронавірусу.

Тенісистці подобається виступати у США на Western і Southern Open і US Open. Тому вона з нетерпінням чекає на повернення в наступному році.

Рішення з приводу Ролан Гаррос і інших турнірів WTA Барті ухвалить в найближчі тижні.

Старт US Open запланований на 31 серпня. Турнір відбудеться без глядачів і з дотриманням усіх карантинних заходів, спрямованих на запобігання зараження COVID-19.