Украинские теннисистки Марта Костюк и Леся Цуренко впервые сыграют на международном турнире в Италии. Костюк ждет поединок с теннисисткой из Болгарии, а вот Цуренко сыграет против представительницы России.

Организаторы итальянского турнира 31th Palermo Ladies Open обнародовали состав квалификационной сетки. Украинок ждут интересные поединки против хороших соперниц, сообщает WTA.

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Теннис возвращается

В турнире принимают участие две украинки – Леся Цуренко и Марта Костюк.

Марта Костюк (№141) в первом матче встретится с болгаркой Викторией Томовой (№130). А вот Леся Цуренко (№139) получила в соперницы россиянку Людмилу Самсонову (№117).

Соревнования пройдут 3-9 августа на грунтовом покрытии. Призовой фонд – 225,500 долларов.

Интересно то, что если обе украинские теннисистки выигрывают в первом раунде, тогда в следующем этапе квалификации болельщиков ожидает украинское дерби Цуренко – Костюк.

Это будет первый международный турнир для украинских теннисисток после возобновления сезона.

Раньше только Свитолина приняла участие на турнире в Германии. В финале украинка обыграла Петру Квитову из Чехии.

После победы Свитолина провела очередной выставочный поединок. Но на этот раз на турнире в Берлине в матче за третье место украинка проиграла 32-й ракетке мира Андреа Петкович из Германии.